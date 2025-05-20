Новости

Депутаты предложили запретить сбор пожертвований на личные карты

Планируется создать специальные счета и реестр на «Госуслугах». Об этом пишет газета «Известия».

Замглавы думского комитета по развитию гражданского общества Ольга Занко предложила запретить сбор благотворительных средств на личные банковские карты, чтобы повысить прозрачность пожертвований. Вместо этого планируется ввести специальные благотворительные счета и создать открытый реестр организаторов сборов через «Госуслуги».

Инициатива направлена на борьбу с мошенничеством, когда собранные деньги не доходят до нуждающихся.

Исключения сохранят для помощи участникам СВО и в ЧС. Эксперты поддерживают идею, но отмечают сложности контроля за многочисленными сборами. В России зарегистрировано более 226 тыс. НКО, включая 11,6 тыс. благотворительных фондов.


/ Сибирское Информационное Агентство /


Реклама на сайте

MetaEstate
«Нарния» с сибирским характером. 5 преимуществ посёлка «Кроны»
Посёлки, вдохновлённые природой. MetaEstate запускает два новых загородных проекта
Ваш личный полуостров покоя. 5 фактов о посёлке «Уладова Парк»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес