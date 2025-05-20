Байкальская энергетическая компания обеспечила успешное прохождение отопительного сезона в Иркутске

Байкальская энергетическая компания (входит в Эн+) объявила об успешном завершении зимнего отопительного периода в г. Иркутске и старте летней ремонтной кампании.

В целом по области, бесперебойное обеспечение теплом жителей региона в круглосуточном режиме обеспечивали свыше 6 тысяч специалистов, из которых почти 1000 сотрудников – ремонтный персонал.

Заблаговременно проведенная комплексная диагностика и оперативное реагирование на любые сигналы позволили не допустить серьезных инцидентов. Между тем, средний возраст теплосетей сегодня составляет почти 38 лет, что намного больше их нормативного срока эксплуатации. Прошедшей зимой благодаря энергетикам в Иркутске удалось своевременно выявить и устранить 374 дефекта на тепловых сетях. Из-за постоянно растущей степени износа трубопроводов их количество в ближайшее время может увеличиться.

– Энергетики справились с поставленной задачей несмотря на то, что тарифные средства, закладываемые в тарифные источники для обеспечения обновления инфраструктуры в необходимых объемах практически отсутствуют. Масштабных аварий, подобных тем, что не так давно произошли в Новосибирске и Владивостоке, удается не допускать благодаря высокой квалификации персонала. Мы неоднократно поднимали вопрос изменения тарифных подходов к надежности тепловых сетей, однако оптимальное решение пока не найдено, – Олег Причко, генеральный директор ООО «Байкальская энергетическая компания».

В Иркутской области в 2025 году запланирована замена 7,6 км тепловых сетей, что составляет 0,44 % от их общей протяженности, в том числе в Иркутске – 1,7 км. Необходимо менять значительно больше. Для этого совместно с Правительством Иркутской области ведется соответствующая работа.

– В Иркутске планируется заменить всего 0,3% от всей протяженности тепловых сетей. Вместе с тем, для поддержания нормативной надежности требуется ежегодная замена в объеме 4-5%. В результате необходимую перекладку труб в значительных объемах сегодня подменяют многочисленные ремонты, которые доставляют неудобства жителям городов и не решают проблему в корне, – Владимир Янышевский – технический директор участка тепловых сетей Ново-Иркутской ТЭЦ ООО «БЭК».

В этом году в Иркутске БЭК планирует завершить строительство Теплового луча общей протяженностью более 5,5 км. Проект позволит переключить на Ново-Иркутскую ТЭЦ потребителей 7 устаревших муниципальных котельных, возвести примерно 1 млн кв. м. нового жилья, построить социальные объекты и создать современный район столицы региона.