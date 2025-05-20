Слабая инфраструктура сдерживает спрос на электрокары в России

На втором месте по значимости – высокая цена высокотехнологичных авто. Об этом в своем Telegram-канале рассказал директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

57% респондентов считают слабую зарядную инфраструктуру главным препятствием для покупки электромобилей. Вторым по значимости фактором стала высокая цена – 34% участников исследования отметили, что электрокары существенно дороже бензиновых аналогов.

22% опрошенных признались, что опасаются переходить на новый тип транспорта, столько же респондентов считают электромобили тупиковым направлением. Лишь 8% участников указали на отсутствие массовых российских моделей как на проблему. Дополнительным аргументом против электрокаров стала их ограниченная функциональность – многие воспринимают их исключительно как городской транспорт, непригодный для путешествий.