Новости

Слабая инфраструктура сдерживает спрос на электрокары в России

Читайте также:

Цены на новые машины летом вырастут на 15%
20 мая 2025
ВТБ начал работать по расширенной госпрограмме «Семейный автомобиль»
16 мая 2025

На втором месте по значимости – высокая цена высокотехнологичных авто. Об этом в своем Telegram-канале рассказал директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

57% респондентов считают слабую зарядную инфраструктуру главным препятствием для покупки электромобилей. Вторым по значимости фактором стала высокая цена – 34% участников исследования отметили, что электрокары существенно дороже бензиновых аналогов.

22% опрошенных признались, что опасаются переходить на новый тип транспорта, столько же респондентов считают электромобили тупиковым направлением. Лишь 8% участников указали на отсутствие массовых российских моделей как на проблему. Дополнительным аргументом против электрокаров стала их ограниченная функциональность – многие воспринимают их исключительно как городской транспорт, непригодный для путешествий.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Материалы сюжета "АВТО":
Все материалы сюжета (830)


Реклама на сайте

MetaEstate
«Нарния» с сибирским характером. 5 преимуществ посёлка «Кроны»
Посёлки, вдохновлённые природой. MetaEstate запускает два новых загородных проекта
Ваш личный полуостров покоя. 5 фактов о посёлке «Уладова Парк»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес