Эн+ и РУСАЛ напомнили о старте стипендиальной программы – молодым талантам +25 тысяч для развития

Новый сезон Стипендиальной программы Эн+ и РУСАЛ на 2025-2026 учебный год стартует в начале июня. Получить стипендию, максимальный размер которой 25 тыс. рублей, могут студенты вузов и колледжей Иркутской области. К участию приглашаются студенты-энергетики, металлурги, горняки, врачи и педагоги.

В проекте в этом году участвуют 58 учебных заведений в городах ответственности компаний по всей России. Среди них такие города Приангарья как Иркутск, Братск, Тайшет, Шелехов. Особой востребованностью Стипендиальная программа Эн+ и РУСАЛ пользуется в ИРНИТУ, ИГУ, Иркутском колледже энергетики.

Подать заявку на конкурс могут студенты с оценками «хорошо» и «отлично», которые принимали участие в олимпиадах, конференциях и общественных проектах. Победителей выбирает конкурсная комиссия, в которую входят профильные специалисты и представители энергохолдинга.

Размер стипендии составляет до 15 000 рублей в месяц для колледжей и училищ, и до 25 000 для вузов. Это зависит в том числе и от курса, где учится студент. Победители могут участвовать в профессиональных конференциях и мероприятиях группы, проходить стажировки на предприятиях Эн+ и РУСАЛа, пользоваться подпиской на профильную электронную библиотеку. Направленные на молодых специалистов образовательные программы были начаты по инициативе Олега Дерипаски более 15 лет назад. Благодаря этому, сегодня энергопредприятия Иркутской области укомплектованы профессионалами, а выпускники профориентированных проектов уже работают на объектах по всему региону.

– В этом году стипендиальная программа отмечает пятилетие, и за эти годы нашу поддержку получили больше 400 самых талантливых студентов не только наших «профильных» специальностей, но и тех, без которых невозможно представить жизнь – будущие медики и педагоги. Наши стипендиаты становятся востребованными профессионалами: больше половины из них приходят на работу на наши предприятия и производства. А опытные эксперты и наставники помогают им адаптироваться и поддерживают их развитие, – Наталья Альбрехт, заместитель генерального директора по управлению персоналом Эн+ и РУСАЛа.

– Эта стипендиальная программа позволяет выявить таланты, а дальше мы делаем все, чтобы эти ребята готовились, повышали свои компетенции и становились более профессиональными. Эн+ - социально ответственная компания, и мы, и ребята, видим, что холдинг уделяет особое внимание социальному развитию и развитию образования, – ректор ИРНИТУ Михаил Корняков.

Прием заявок от претендентов будет проходить со 2 июня по 16 июля 2025 года на корпоративном портале Стипендиальная программа для студентов | Эн+ и РУСАЛ. Там же можно подробно ознакомиться с программой и условиями участия. С 17 июля по 23 августа конкурсные комиссии проведут экспертизу полученных заявок и собеседования с кандидатами на получение стипендии. Имена победителей назовут не позднее 15 сентября 2025 года.