Объем POS-кредитования в России упал до шестилетнего минимума

В годовом отношении количество выдач сократилось на 62%. Данные приводит «Объединенное кредитное бюро».

В апреле 2025 года российские банки выдали всего 187,16 тыс. товарных кредитов на сумму 11,76 млрд рублей – это минимальный показатель за последние шесть лет. По сравнению с апрелем 2024 года количество выданных POS-кредитов сократилось на 62%, а их объем – на 66%.

Средний размер товарного кредита уменьшился до 63 тыс. рублей, а срок кредитования сократился с 23 до 13 месяцев. Лидерами по объему выдач остаются Москва (1,04 млрд рублей) и Московская область (771,7 млн рублей), при этом в большинстве регионов наблюдается снижение спроса. Наибольшие средние суммы кредитов зафиксированы в Чеченской Республике (100 тыс. рублей) и на Чукотке (78 тыс. рублей).