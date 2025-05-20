Россия установила рекорд по импорту южнокорейской лапши

В денежном выражении – это 4,4 млн долларов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные южнокорейской статслужбы.

В апреле 2024 года Россия закупила рекордные 947 тонн лапши из Южной Кореи на сумму 4,4 млн долларов, что в 2,5 раза превышает показатели марта. Страна вошла в десятку крупнейших импортеров южнокорейской лапши, заняв девятое место, тогда как лидерами стали США (33 млн долларов) и Китай (29,4 млн долларов).

Параллельно на 50% вырос импорт южнокорейских соусов, достигнув 952 тонн. С начала года поставки лапши в Россию составили 2,7 тыс. тонн на 12,1 млн долларов, что значительно превышает показатели аналогичного периода прошлого года.