Два новых образовательных кластера создадут в Иркутской области

Партнерами проектов выступят ИНК и «Саянскхимпласт». Об этом рассказали в пресс-службе правительства Приангарья.

Фото с сайта правительства Иркутской области

Правительство Иркутской области подписало соглашения о создании двух кластеров среднего профессионального образования в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Иркутский колледж автомобильного транспорта и Химико-технологический техникум Саянска получат по 100 млн рублей на модернизацию учебных зон и закупку оборудования.

– Особая гордость региона в год 85-летия системы среднего профессионального образования – активное участие наших техникумов и колледжей в таком стратегическом федеральном проекте, благодаря которому в Иркутской области уже действуют 12 современных кластеров – объединений образовательных организаций и предприятий для реализации общей цели – адресной подготовки востребованных кадров по отраслям. Современное оснащение и практико-ориентированное обучение, гарантированное трудоустройство – залог успеха и популярности «Профессионалитета», – сказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Партнерами образовательных учреждений выступят «Иркутская нефтяная компания» и «Саянскхимпласт». Новые программы подготовки специалистов для топливно-энергетического комплекса и химической промышленности начнут работать с 1 сентября 2026 года. Проект позволит студентам получить практические навыки на современном оборудовании и пройти стажировки на предприятиях-партнерах.