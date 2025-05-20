Выдача кредитных карт в России резко сократилась

Количество новых выданных кредитных карт в апреле 2025 года составило 1,09 млн единиц. Данные приводит «Национальное бюро кредитных историй».

В апреле 2025 года российские банки выдали 1,09 млн новых кредитных карт, что в 2,1 раза меньше, чем годом ранее. В апреле 2024 года этот показатель составлял 2,31 млн карт. По сравнению с мартом 2025 года снижение составило 1,7%.

Общий объем кредитных лимитов по новым картам также уменьшился. В апреле 2025 года он составил 107,7 млрд рублей, что на 3,5% меньше, чем в марте (111,6 млрд рублей). В годовом сравнении падение оказалось еще более значительным – на 59,1%, или в 2,4 раза (в апреле 2024 года – 263,6 млрд рублей).

Среди регионов лидерами по выдаче кредитных карт стали:

Москва (83,8 тыс.),

Московская обл. (67,8 тыс.),

Краснодарский край (52,9 тыс.),

Санкт-Петербург (47,7 тыс.),

Республика Башкортостан (35,7 тыс.).

При этом сильнее всего выдача карт сократилась в:

Пермском крае (-58,0%),

Иркутской обл. (-56,8%),

Нижегородской обл. (-55,9%),

Самарской обл. (-55,8%),

Москве (-55,7%).

«После падения во второй половине прошлого года, в 2025 году выдача новых кредитных карт стабилизировалась, – отмечает директор по маркетингу «Национального бюро кредитных историй» Алексей Волков. – Так, в январе-апреле текущего года число выдаваемых кредиток находилось на уровне 1,07 – 1,11 млн ед. в месяц. При это говорить об окончании периода сокращения выдачи, начавшегося в 2024 году, пока преждевременно. Регулятор по-прежнему придерживается жесткой денежно-кредитной политики по охлаждению кредитного рынка, в т.ч. в части введения ограничений в отношении показателя долговой нагрузки (ПДН). Соответственно аппетит банков к риску также находится на довольно низком уровне. В настоящее время кредиторы ориентируются на заемщиков с высокой кредитоспособностью – на получение кредитной карты с необходимым лимитом могут рассчитывать, прежде всего, граждане с достаточно высоким показателем персонального кредитного рейтинга и уровнем ПДН не более 50%».