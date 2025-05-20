Иркутский трубный завод вошёл в федеральный проект «Производительность труда»

Новым участником федпроекта «Производительность труда» стал «Иркутский трубный завод». Предприятие выпускает полиэтиленовые трубы для питьевой воды, канализации и газоснабжения диаметром от 2 до 80 сантиметров. Производственная площадка расположена в Ангарске.

«Этой весной предприятие открыло новый цех по выпуску гибких полимерных армированных труб. Комплектующие и сырье, из которого их изготавливают, российские, поэтому производство является на 100% импортозамещающим. И аналогов ему в Сибири и на Дальнем Востоке нет. Уверена, что технологии бережливого производства и другие механики нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», частью которого является федпроект «Производительность труда», поспособствуют быстрому росту объёмов производства новой и проверенной годами продукции», — говорит заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области Марина Петрова.

Иркутский трубный завод (ИТЗ) отгрузил первую партию готовой продукции в 2008 году. Предприятие производит напорные полиэтиленовые трубы для питьевого и технического водоснабжения, способные выдерживать давление до 10 в пятой степени паскалей. Ещё одно направление деятельности — выпуск труб ПРОТЕКТ. Это полиэтиленовые трубы с защитным покрытием, которые применяются при траншейной укладке без использования песчаной засыпки, при прокладке в скальных, гравийно-галечных, щебенистых и других грунтах в том числе с использованием плужной и роторной укладки.

ИТЗ стал шестым с начала текущего года новым участником федерального проекта «Производительность труда». Всего за время его реализации в регионе к федпроекту присоединились свыше 90 производственных, обрабатывающих, торгово-сервисных предприятий из Иркутска и Иркутского района, Усолья-Сибирского и Усольского района, Братска и Братского района, Ангарска и Ангарского района, Казачинско-Ленского района, Шелехова и Черемхово.

В этом году Региональный центр компетенций Иркутской области для предприятий, которые по отраслевому признаку либо по величине выручки не могут присоединиться к федпроекту, подготовил специальные обучающие программы, которые позволят применить накопленный опыт и механики бережливого производства на практически любом предприятии региона. Подробную консультацию можно получить в РЦК по телефону +7 (3952) 716085.

Следить за событиями федпроекта и новостями предприятий, которые в нём участвуют, вы можете в телеграм-канале РЦК либо в сообществах в ВК и ОК. Бесплатные методические материалы по бережливому производству можно найти на ИТ-платформе «Производительность.рф».