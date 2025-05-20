Сужающаяся формация: куда устремится Индекс МосБиржи?

Переговоры президентов не внесли ясности, и Индекс МосБиржи остался в рамках сужающейся технической формации, выход из которой определит сильное направленное движение. Вероятнее всего, движение будет вверх, но риски остаются.

На открытии торгов во вторник, 20 мая, Индекс МосБиржи отыграл позитивные выходные и поднялся выше 2900 пунктов, затем перешел в боковик в ожидании телефонных переговоров президентов России и США. Вечерний разговор длился более двух часов, и хотя стороны позитивно оценили результаты, для рынка ясности не прибавилось. Теперь внимание направлено на внешние события, инфляционные метрики и очередной пакет санкций ЕС.

До звонка объемы торгов были минимальными — 40 млрд рублей, или треть от средних показателей, но вечером ликвидность удвоилась, и за полный понедельник наторговали на 80 млрд рублей. Разнонаправленная динамика и скачок волатильности не привели к значительным изменениям, и бенчмарк завершил торги на уровне 2860 пунктов, немного выше пятничного закрытия, отмечают аналитики БКС Мир инвестиций.

"Технически индекс остается в сужающейся формации — максимумы понижаются, минимумы растут, а динамические трендовые линии сохраняются. Выход из формации должен произойти в ближайшие сессии, скорее всего, до конца недели рынок определится. Прорыв одной из динамических линий в условной области 2800–2900 пунктов сулит ускорение движения. По оценкам, ход вверх более вероятен, тогда индекс быстро устремится к круглым 3000 пунктам," — считают эксперты БКС.

Однако не стоит забывать о рисках. Неопределенность ситуации требует наличия защитных стоп-заявок — уход бенчмарка под поддержку 2800 пунктов и закрепление ниже будет крайне нежелательным для позиционных фондовых быков.