Более 190 предпринимателей Приангарья приняли участие в открытом разговоре с губернатором региона

Встреча прошла на площадке предпринимательского форума «Будущее здесь» в центре «Мой бизнес». Об этом рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

Фото с сайта правительства Иркутской области

Диалог длился более двух часов. Участники обсудили ключевые вопросы, включая кадровый дефицит, продвижение продукции и доступ к финансированию. По словам директора центра «Мой бизнес» Диляры Окладниковой, более половины вопросов касались мер финансовой поддержки.

– Представители сферы предпринимательства уже не раз столкнулись с испытаниями: это и тяжелые условия пандемии и внешнее санкционное давление. Но они никогда не остаются в стороне: и сейчас они подключились к помощи участникам специальной военной операции и членам их семей, оказывают и гуманитарную, и финансовую поддержку. И я выражаю искреннюю благодарность каждому за их искренне участие, – сказал глава региона Игорь Кобзев.

Он также отметил положительную динамику в развитии малого и среднего бизнеса региона. С 2020 года число субъектов МСП выросло на 9%, достигнув 92 тысяч. Количество самозанятых увеличилось в разы и составило около 182 тысяч человек. В этом секторе занята треть трудоспособного населения области – порядка 387 тысяч человек. Доля малого и среднего бизнеса в валовом региональном продукте Иркутской области составляет 17,5%.

Напомним, что в рамках недели предпринимательства запланированы мастер-классы, акселератор грантовых конкурсов, фестиваль молодежного бизнеса «Ангара.Фест» и другие мероприятия. 23 мая Центр «Мой бизнес» проведет День открытых дверей с бесплатными консультациями для предпринимателей. Подробная программа размещена на сайте. Чтобы принять участие в мероприятиях, необходима регистрация.