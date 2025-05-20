Пластиковые трубы ливневой канализации охватил пожар в Иркутске

В Иркутске произошел пожар на улице Старокузьмихинской. Пламя охватило трубы ливневой канализации, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Инцидент случился на съезде с Академического моста. К тушению привлекались семь огнеборцев и две единицы техники ведомства. Ликвидация пожара была затруднена сложным инженерными коммуникациями и сильным задымлением. Возгорание удалось ликвидировать на 70 «квадратах».

Специалисты обслуживающей объект организации МУП «ИркутскАвтодор» выехали на место происшествия.