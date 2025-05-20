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Возобновлены авиаперевозки на остров Ольхон

Авиаперевозки на остров Ольхон Иркутской области возобновлены. Их начнет выполнять компания «Аврора» с 21 мая из столицы Бурятии – города Улан-Удэ, следует из данных на перевозчика.

Рейсы планируется выполнять ежедневно, два раза в день. Первый вылет из Улан-Удэ состоятся в 09:40, прибытие в Хужир – в 10:40. Обратный рейс направляется из Хужира в 11:25, прибывает в Улан-Удэ в 12:25.

Второй вылет из Улан-Удэ намечен на 13:30, прибытие в Хужир – в 14:30. Обратный рейс отправляется из Хужира в 15:10, прибывает в Улан-Удэ в 16:10.

Стоимость перелета в одну сторону составляет 1038 рублей.

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/ Сибирское Информационное Агентство /


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