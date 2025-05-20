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Начальника из РЖД в Приангарье оштрафовали на 8 млн рублей за взятку в 1,6 млн рублей

В Иркутской области вынесен приговор начальнику отдела ВС ТЦФТО ОАО «РЖД» по факту получения взятки на сумму свыше 1,6 млн рублей. Подробности о деле сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, в период с июля 2021 года по май 2024 года экс-начальник получил от представителей коммерческой организации, занимающейся перевозкой грузов железнодорожным транспортом, взятку на сумму более 1,6 млн рублей.

«Взятка предназначалась за предоставление информации о движении вагонов, объемах погрузки и иных сведений», – пояснили в прокуратуре.

Виновного приговорили к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а также оштрафовали на 8 млн рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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