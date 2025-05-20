В районе КБЖД в Иркутской области можно встретить около четырех медведей на каждых 10 км

Научные сотрудники ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» подсчитали количество медведей, которые обитают вдоль популярного туристического маршрута – Кругобайкальской железной дороги. Они обследовали участок протяженностью в 70 километров – от 75-го км КБЖД до Хабартуя, сообщает пресс-служба организации.

«В 2025 году в результате весеннего берегового учёта в Прибайкальском национальном парке показатель встречаемости бурого медведя в местах сезонных концентраций составил 3,6 особей на 10 километров. Такие данные соответствуют среднемноголетним значениям, что означает стабильное состояние популяции медведя», – прокомментировала научный сотрудник научного отдела ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Татьяна Десятова.

Во время подсчетов специалисты заметили не только взрослых одиночных медведей, но и три семьи, в которых в общей сложности было восемь медвежат текущего и прошлого годов рождения.

По данным «Заповедного Прибайкалья», все медведи, отмеченные в период учетных работ, находились в верхней части склонов, к железнодорожному полотну и урезу воды не спускались. Это означает, что сейчас потенциально конфликтных зверей в этой части парка нет. Однако посетителей просят соблюдать меры предосторожности.