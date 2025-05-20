В Приангарье покупатель устроил стрельбу в магазине: его осудили

В Иркутской области вынесли приговор местному жителю, который устроил в одном из магазинов конфликт со стрельбой. Подробности о деле сообщает пресс-служба региональной полиции.

Инцидент случился в одном из магазинов села Еланцы: здесь поссорились покупатели. Случившееся зафиксировала камера видеонаблюдения. Во время ссоры один из конфликтующих применил травматическое оружие.

В результате стрельбы 59-летний мужчина получил ранение бедра: ему понадобилась помощь медиков. Правоохранители задержали 35-летнего стрелка. Его признали виновным в хулиганстве, приговорив к 2,5 года лишения свободы условно.