Программист из Приангарья, «сливший» данные россиян Украине, проведет в колонии 14 лет

В Иркутской области вынесли приговор программисту, которого признали виновным в государственной измене. Подробности о деле сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

В суде установлено, что в апреле 2022 года мужчина был ответственным за обеспечение безопасности персональных данных в информационных системах в государственном медицинском учреждении.

Со своего рабочего компьютера он скопировал электронные медицинские карты пациентов, которые являлись военнослужащими Российской Федерации. Эту информации сибиряк передал украинской стороне. Кроме того, мужчина оказал финансовую помощь Украине – перевел деньги на приобретение автомобиля для Вооруженных сил государства.

Жителя Иркутской области признали виновным в преступлении, отправив на 14 лет в колонию строгого режима, а также оштрафовали на 50 тысяч рублей. Ему на год ограничена свобода, на 4 года мужчина лишен права заниматься деятельностью, связанной с доступом к критической информационной инфраструктуре РФ.