Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 21 мая: 8 340,0703 руб/1 г золота и 83,9600/1 г серебра

ЦБ РФ с 21 мая установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 8 340,0703 руб.

1 грамм серебра - 83,9600 руб.

1 грамм платины - 2 561,2900 руб.

1 грамм палладия - 2 478,6699 руб.

Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 110,9997 р. (1,35%) .

Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,8800 р. (1,06%) .

Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 12,1301 р. (0,48%) .