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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 21 мая: 8 340,0703 руб/1 г золота и 83,9600/1 г серебра

ЦБ РФ с 21 мая установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 8 340,0703 руб.
  • 1 грамм серебра - 83,9600 руб.
  • 1 грамм платины - 2 561,2900 руб.
  • 1 грамм палладия - 2 478,6699 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 110,9997 р. (1,35%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,8800 р. (1,06%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 12,1301 р. (0,48%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 13,6200 р. (0,55%).

/ Сибирское Информационное Агентство /


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