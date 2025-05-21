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Маркетплейсы под угрозой: ритейлеры требуют строгой проверки маркировки

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), объединяющая крупные сети магазинов, такие как «Магнит», «Перекресток», «Пятерочка» и другие, предложила обязать маркетплейсы проверять маркировку товаров и исключить из законопроекта о платформенной экономике норму, разрешающую дистанционную продажу алкоголя и табака посредством биометрии. В письме председателя президиума АКОРТ Станислава Богданова председателю комитета Госдумы по экономической политике Максиму Топилину говорится о необходимости устранения наиболее острых дисбалансов в регулировании цифровых платформ и омниканальной розницы, сообщает газета "Ведомости".

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Богданов пояснил, что предлагаемые меры направлены на защиту потребителей и снижение рисков оборота нелегальных товаров. Ассоциация предлагает, чтобы товары, проходящие через логистическую инфраструктуру цифровой платформы, проверялись на наличие маркировки. Это должно обеспечить защиту потребителей от недобросовестных продавцов, особенно в категориях с высоким риском, таких как продукты питания, БАДы и детские товары.

Кроме того, АКОРТ просит исключить норму, разрешающую онлайн-продажу алкоголя и табака при биометрической верификации покупателя через Единую биометрическую систему (ЕБС), поскольку она противоречит действующему законодательству об обороте подакцизных товаров и не обеспечивает должного контроля за возрастом покупателей. Дистанционная продажа алкоголя и табака может привести к росту потребления и расширению теневого рынка, заявил Богданов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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