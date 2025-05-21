Трамп: решение о санкциях против России — только мое

Трамп ответил на требования Зеленского о санкциях против России, заявив, что решение о введении санкций может принимать только президент США. «Это будет мое решение, ничье больше. Мы посмотрим, что сделает Россия, как поведет себя», — сказал Трамп журналистам, сообщает РБК.

Американский лидер подчеркнул, что в вопросе урегулирования на Украине наступил «критический момент». Он высоко оценил состоявшийся накануне разговор с президентом России Владимиром Путиным, Зеленским и западными лидерами. «Считаю, что у нас вчера были очень хорошие беседы», — отметил он.

Госсекретарь Марко Рубио, выступая в сенате, заявил, что администрация пока не готова поддержать законопроект республиканца Линдси Грэма, который обещает «сокрушительные» санкции для российской экономики. В законопроекте предлагается введение 500-процентных пошлин на импорт из стран, покупающих у России нефть и другие товары.

20 мая Совет ЕС принял 17-й пакет санкций против России, под которые попали 75 физических и юридических лиц. Ограничения коснулись таких компаний, как «Сургутнефтегаз», страховая компания ВСК и крупнейший золотодобытчик «Атлас майнинг». В списке также значатся компании из Китая, ОАЭ, Белоруссии и Турции.

19 мая Трамп провел двухчасовой разговор с российским президентом Владимиром Путиным, после которого российская сторона допустила возможность подписания меморандума с Украиной для прекращения огня. Трамп заявил, что Москва и Киев «немедленно начнут переговоры о прекращении огня и окончании войны». Однако, отвечая на вопрос о новых санкциях, Трамп отметил, что это может ухудшить ситуацию, но не исключил, что «может наступить время для их принятия».

Ранее глава МИД Сергей Лавров отмечал, что РФ исходит из того, что санкции — «грубейшее нарушение всех принципов, которые сам Запад закладывал в мировую экономику: честная конкуренция, неприкосновенность собственности, презумпция невиновности, и в целом механизмы свободного рынка».