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С трудностями на работе сталкиваются больше половины жителей Иркутской области

Чаще всего – это нечеткие задачи руководства. Данные приводит рекрутинговый сервис hh.ru.

Две трети трудоустроенных жителей Иркутской области регулярно испытывают трудности на работе. Основной проблемой 71% опрошенных назвали нечеткие указания руководства, чрезмерную нагрузку и отсутствие обратной связи.

Чаще всего с рабочими сложностями сталкиваются сотрудники в возрасте от 45 лет и старше – таких оказалось 72%. Помимо организационных проблем, респонденты жаловались на устаревшую технику и нехватку необходимого программного обеспечения (53%), частые изменения в компании (22%), а также отвлекающие факторы вроде шума и длительных совещаний (по 14%).

Несмотря на регулярные переработки, 61% работников заявили, что привыкли справляться со стрессом самостоятельно. Только 29% отметили, что в их компаниях выстроена система распределения задач, помогающая избежать перегрузок. Остальные решают проблемы по мере возникновения, без четкой стратегии.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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