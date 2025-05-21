Рубио: США ожидают условия России для прекращения огня

Госсекретарь Марко Рубио рассказал, когда США ожидают увидеть условия России для прекращения огня с Украиной. По его словам, это даст Вашингтону «гораздо лучшее понимание того, на что рассчитывает Путин», сообщает РБК.

Рубио напомнил о своем телефонном разговоре с главой МИД России Сергеем Лавровым, а также о недавней беседе президентов Дональда Трампа и Владимира Путина. «Как мы поняли, русские собираются выработать условия для достижения прекращения огня, что затем позволит провести более широкие переговоры», — сказал Рубио, цитирует Politico. Он отметил, что после получения документа от России у США появится более четкое представление о намерениях Путина.

Рубио подчеркнул, что у конфликта между Россией и Украиной нет военного решения, и он должен завершиться путем переговоров. Основная проблема, по его мнению, заключается в том, что «Россия хочет того, чего у нее сейчас нет и на что она не имеет права, а Украина хочет того, чего она не может вернуть военным путем».

На первых за три года прямых переговорах в Стамбуле 16 мая российская и украинская делегации договорились о подготовке и представлении условий прекращения огня с каждой стороны. Также Москва и Киев согласились провести масштабный обмен пленными — по тысяче человек с каждой стороны. Кремль на следующий день сообщил, что работа по подготовке перечня продолжается.

Рубио положительно оценил переговоры, но отметил, что «мы пока не увидели никаких шагов к миру».