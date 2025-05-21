Алкогольный рост: почему россияне стали больше пить?

В России за последний год наблюдается рост потребления алкоголя на душу населения, что переломило тенденцию к снижению, державшуюся с 2019 года. В марте 2025 года на одного россиянина приходилось 8,41 литра выпитого алкоголя в этаноловом эквиваленте, что на 2,4% больше, чем в прошлом году, сообщает РБК.

По данным Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Минздрава (ЦНИИОиЗ), в марте 2025 года потребление алкогольной продукции на душу населения в России составило 8,41 литра. Это на 0,2% больше, чем в феврале 2025 года, когда показатель составлял 8,39 литра.

Ранее годовые показатели демонстрировали тенденцию к снижению: в 2024 году — 8,38 литра, в 2023 году — 8,49 литра, в 2022 году — 8,62 литра, в 2021 году — 8,82 литра, а в 2019 и 2020 годах — 9,06 литра.

Меньше всего в России пьют спиртное на Северном Кавказе. В марте 2025 года в Чечне показатель составил 0,13 литра, в Ингушетии — 0,63 литра, в Дагестане — 0,81 литра, в Карачаево-Черкесии — 2,63 литра, а в Кабардино-Балкарии — 2,84 литра.

В конце 2023 года правительство утвердило Концепцию сокращения потребления алкоголя на период до 2030 года, в рамках которой планируется снизить потребление до 7,8 литра на человека.