ИНК стала работодателем-партнером федерального проекта «Профессионалитет»

Иркутская нефтяная компания (ИНК) стала работодателем-партнером в топливно-энергетическом кластере федерального проекта «Профессионалитет». Соответствующее соглашение было подписано в правительстве Иркутской области.

Базовой организацией кластера по подготовке специалистов для газонефтехимического направления в ТЭК стал Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного строительства (ИКАТиДС). Учреждению будет направлен грант в размере 100 млн рублей в виде субсидии из федерального бюджета на создание современных учебных зон с высокотехнологичным оборудованием. Сетевыми образовательными организациями выступают Ангарский техникум рекламы и промышленных технологий и Сибирский колледж транспорта и строительства ИрГУПСа.

– Особая гордость региона в год 85-летия системы среднего профессионального образования – активное участие наших техникумов и колледжей в таком стратегическом федеральном проекте. В Иркутской области уже действуют 12 современных кластеров. Современное оснащение, практико-ориентированное обучение и гарантированное трудоустройство – залог успеха «Профессионалитета», – подчеркнул губернатор региона Игорь Кобзев.

В составе ИКАТиДС в проект также вошел Усть-Кутский промышленный техникум. Студенты техникума уже проходят практику на объектах ИНК, в учреждении созданы корпоративные группы компании.

– Усть-Кут – ключевая территория для ИНК. Наше сотрудничество с Усть-Кутским промышленным техникумом – это вклад в развитие города и подготовку квалифицированных кадров. Модернизация ссуза позволит студентам получить доступ к современным лабораториям и стажировкам на объектах компании, что даст им значительное преимущество в начале карьеры, – отметил генеральный директор ИНК Дмитрий Левин.

Образовательные программы кластера запустятся с 1 сентября 2026 года. До этого времени образовательным учреждениям предстоит защитить программы деятельности, обучить управленческие команды, закупить оборудование и создать новые учебные зоны.

Участие в проекте позволит студентам освоить востребованные профессии в нефтегазовой отрасли и получить гарантию трудоустройства на ведущие предприятия региона. ИНК с 2018 года реализует комплексную программу подготовки молодых специалистов «Школа-Вуз-ИНК».