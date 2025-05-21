Тарифы на электроэнергию в России увеличатся с 1 июля на 12,6%: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: зарубежные издания рассказали, что Трамп сказал Зеленскому после звонка Путину, тарифы на электроэнергию в России подорожают с 1 июля, минфин РФ намерен перевыполнить план по приватизации, кроме того, возобновлены перелеты на остров Ольхон. Подробности – в обзоре SIA.RU.

Что сказал Трамп

После разговора с президентом России Владимиром Путиным американский лидер Дональд Трамп сообщил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому и европейским представителям, что Россия и Украина должны будут найти выход из военного конфликта самостоятельно. Также Трамп «отказался от собственных угроз» присоединиться к странам Европы в вопросе санкционного давления на РФ.

Цели по приватизации

Минфин России планирует перевыполнить план на текущий год по приватизации компаний с государственным участием. Изначально была поставлена задача привлечь порядка 100 млрд рублей, однако министерство намерено «перешагнуть» эту границу.

Рост тарифов

Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев заявил, что в России с 1 июля тарифы на электроэнергию будут проиндексированы на 12,6%, через год – на 9,3%. В 2027 году рост тарифов на электроэнергию для населения составит 6,9%, с июля 2028 года – 4,9%. Такие показатели пока прогнозируются. Рост ожидается за счет увеличения инвестиций в строительство новой генерации и роста тарифа на передачу электроэнергии.

Перелеты на Ольхон

После длительного перерыва возобновлены перелеты на остров Ольхон в Иркутской области: они стартовали сегодня. Рейсы планируется выполнять ежедневно, два раза в день, силами авиакомпании «Аврора». Самолеты будут летать из столицы Республики Бурятия – города Улан-Удэ. Стоимость перелета в одну сторону составляет 1038 рублей.

Колония за госизмену

В Иркутской области вынесли приговор программисту за государственную измену. В суде установлено, что в апреле 2022 года мужчина был ответственным за обеспечение безопасности персональных данных в информационных системах в государственном медицинском учреждении. На рабочем месте он «слил» данные пациентов, которые являются военнослужащими, Украине, а также передал деньги на поддержку Вооруженных сил государства. За это мужчину приговорили к 14 годам колонии.