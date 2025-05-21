Штрафы за криптовалюту: Россия планирует ввести ответственность за платежи

В России будет введена ответственность за использование криптовалют в платежах, и за это будут налагаться штрафы, сообщил директор юридического департамента ЦБ Андрей Медведев.

Банк России совместно с Минфином разработал соответствующий законопроект. Штрафы для граждан составят от 100 до 200 тыс. рублей, а для юридических лиц — от 700 тыс. до 1 млн рублей, уточнил он.

Кроме того, криптовалюта, использованная в качестве платежа, будет конфискована, отметил Медведев.

«Ответственность достаточно жесткая на общем фоне КоАП», — подчеркнул он, добавив, что для внешнеэкономической деятельности криптовалюты «могут и должны использоваться».