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Особый противопожарный режим продлили на территории Прибайкальского нацпарка

Особый противопожарный режим на территории Прибайкальского национального парка и Байкало-Ленского заповедника в Иркутской области продлили до 2 июня 2025 года, следует из данных «Заповедного Прибайкалья».

По данным организации, решение принято в связи с прогнозом неблагоприятных метеоявлений, сохраняющейся угрозой для населенных пунктов и природных комплексов особо охраняемых территориях федерального значения.

Режимом устанавливаются запреты на разведение костров, использование открытого огня, сжигание сухой растительности и мусора, посещение леса при четвертом и пятом классах пожарной опасности, использование пиротехники. Для нарушителей предусмотрена ответственность, в том числе уголовная.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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