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Тынду и Иркутск свяжет прямой авиарейс

Город Тынду Амурской области и столицу Приангарья – город Иркутск – свяжет прямой авиарейс. Самолеты начнут летать уже ближайшим летом, сообщил мэр Тынды Сергей Гуляев.

«У нас замечательные новости для всех, кто живет в нашем городе или планирует его посетить! Теперь появилась возможность летать не только в Благовещенск и Хабаровск, но и в Иркутск. Авиакомпания «Ангара» запускает рейсы по маршруту Тында – Иркутск и обратно», – сообщил он в своем тг-канале.

Рейсы будут осуществляться раз в две недели по воскресеньям, начиная с 1 июня 2025 года.

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/ Сибирское Информационное Агентство /


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