Режим репатриации валютной выручки в России продлен на год. Что это значит?

В России продлили режим обязательной репатриации валютной выручки. Подписан указ, который продлевает требование для крупнейших экспортеров по репатриации и продаже части валютной выручки, введенное в 2023 году, сообщает Интерфакс, ссылаясь на источник, знакомый с подготовкой документа.

Указ продлен на год, и Центральный банк подтвердил его подписание. Директор департамента финансовой стабильности ЦБ, Елизавета Данилова, подтвердила продление требования об обязательной продаже валютной выручки.

Она отметила, что это не влияет на текущий курс рубля, который определяется высокими рублевыми ставками и торговым балансом.

«Основное значение имеют текущий счет и высокий уровень рублевых процентных ставок, стимулирующих инвесторов вкладываться в рублевые активы. Мы видим, что импорт замедлился больше, чем экспорт, а экспортеры продают большую часть валютной выручки в условиях высоких ставок», — пояснила Данилова.

В 2023 году президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении на 6 месяцев обязательной репатриации и продаже валютной выручки отдельными экспортерами. Позднее действие указа было продлено на год — до 30 апреля 2025 года.

Аналитики полагают, что дальнейшее движение рубля будет в значительной степени определяться траекторией ключевой ставки. Инфляция начала замедляться, и реальные ставки, то есть с учётом вычета инфляции, уже превышают 15%. Такая доходность приводит к быстрому сокращению спроса и импорта, что способствует экстремально крепкому рублю. Однако, если ЦБ примет решение о резком снижении ставки, валютный курс может быстро подняться, считают эксперты.