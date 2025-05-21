Больше 20 тысяч раз иркутяне передали показания счетчиков с помощью фото в приложении

Жители Иркутской области всё чаще отказываются от привычных способов передачи показаний и выбирают современный вариант — просто фотографируют счетчики горячей воды в мобильном приложении «Иркутскэнергосбыт» (входит в Эн+). Удобным сервисом уже воспользовались более 20 тысяч раз.

Передать показания просто: достаточно сфотографировать счетчик через приложение и нажать кнопку отправки. Для удобства есть встроенный фонарик, который помогает сделать чёткий и яркий снимок.

Сегодня приложением компании пользуются 225 тысяч жителей региона, а в прошлом месяце его открывали почти миллион раз! Пик активности — с 20 по 25 число, когда жители области передают показания.

«Передача показаний данных приборов учета – самая технологичная услуга, которую мы предлагаем нашим клиентам. Мы постоянно работаем над ее совершенствованием. Помимо сервиса отправки показаний горячей воды по фото в нашем контакт-центре работает искусственный интеллект, который распознает и синтезирует речь, клиенты могут передать ему данные, не дожидаясь ответа оператора. Бот задает наводящие вопросы, надо лишь разборчиво на них отвечать», – Оксана Придиус, заместитель директора по работе с бытовыми потребителями «Иркутскэнергосбыта».