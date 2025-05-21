Связь МегаФона появилась в малом поселке на берегу Байкала

К началу летнего сезона МегаФон построил в посёлке Мангутай базовую станцию с поддержкой 4G.

Новое оборудование обеспечивает стабильную мобильную связь и быстрый интернет LTE на всей территории Мангутая, а также близлежащего СНТ Железнодорожник. Теперь абоненты могут в любое время звонить родным и переписываться в мессенджерах, пользоваться банковскими услугами, проходить онлайн-обучение, работать удалённо, смотреть кино в интернете.

Кроме того, появление телеком-инфраструктуры позитивно скажется на развитии туризма в Мангутае. Посёлок располагается на берегу Байкала в Слюдянском районе, между мысами Телеграфным и Муравьёва-Амурского, рядом с Безымянной рекой и Весёлой горой. Доехать сюда можно по железной дороге или трассе «Байкал», а остановиться на ночевку в гостевых домах. Отдыхающие теперь всегда будут на связи и иметь возможность выложить посты в социальные сети, посмотреть маршруты к природным локациям, прогноз погоды на дни отдыха или решить неотложные вопросы.

«МегаФон продолжает подготовку сети к летнему туристическому сезону. Мы расширяем зону покрытия LTE в местах особенно привлекательных для путешественников, таким образом инвестируя в развитие сферы гостеприимства Иркутской области. Сейчас же новая базовая станция была запущена в Мангутае. Местные жители, пассажиры поездов и электричек, туристы, следующие в Байкальск или Выдрино, получили стабильную связь, интернет и скорость загрузки до 55 Мбит/с», — уточнил технический руководитель МегаФона в Иркутской области Андрей Медведев.

Расширилась и зона обслуживания технологии VoLTE — цифровых звонков через интернет. Такая разработка позволяет звонить по телефону и параллельно сидеть в Сети, используя прежние скорости загрузки.