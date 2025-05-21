Китайское агентство впервые с начала СВО повысило кредитный рейтинг России

Прогноз – стабилен. Об этом пишет газета «Известия».

Китайское рейтинговое агентство China Chengxin International (CCXI) присвоило России суверенный кредитный рейтинг на уровне «BBB+g» со стабильным прогнозом. Это первая подобная оценка со стороны международного агентства с начала специальной военной операции.

Аналитики CCXI отметили успешную адаптацию российской экономики к санкционному давлению, взвешенную бюджетную политику и переориентацию экспорта энергоресурсов на дружественные страны. Важными факторами стали значительные золотовалютные резервы и один из самых низких в мире уровней госдолга к ВВП – 24,99 трлн рублей внутреннего и 53,9 млрд долларов внешнего долга.

В Минэкономразвития РФ назвали это решение показателем доверия Китая к стабильности российской финансовой системы. По мнению экспертов, повышение рейтинга может способствовать расширению инвестиционного сотрудничества с азиатскими странами.