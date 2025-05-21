Россияне массово переходят на личные электросамокаты

Спрос взлетел из-за ужесточения правил аренды СИМов. Об этом пишет газета «Известия».

Продажи электросамокатов в России за первые четыре месяца 2025 года выросли в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как сообщают участники рынка, такой всплеск спроса связан с ужесточением правил использования прокатных средств индивидуальной мобильности (СИМ) и ростом штрафов за нарушения.

По данным дистрибьюторов, владельцы личных электросамокатов практически не сталкиваются с санкциями за езду вдвоем или пересечение пешеходных переходов без спешивания – в отличие от пользователей кикшеринговых сервисов. В Whoosh и «МТС Юрент» подтвердили, что с конца апреля штрафы за допуск несовершеннолетних к управлению прокатными самокатами увеличены втрое – до 30 тыс. рублей, а в Москве и вовсе до 100 тыс. рублей.

Еще одним фактором роста продаж стала естественная замена старых моделей, купленных два года назад, когда электросамокаты только набирали популярность. На маркетплейсах спрос на них вырос более чем вдвое, при этом средний чек снизился на 8%.

Эксперты отмечают, что личные СИМ часто используются не по правилам: их владельцы разгоняются быстрее разрешенных 25 км/ч, а дети управляют ими без ограничений. В Ассоциации операторов микромобильности предупреждают, что ДТП с частными самокатами зачастую приводят к более тяжелым последствиям, чем случаи с арендованными.

Несмотря на бум продаж, перспективы рынка остаются неоднозначными. Аналитики прогнозируют, что дальнейшее ужесточение регулирования может сократить число пользователей. При этом в регионах, где кикшеринг недоступен, электросамокаты становятся популярной альтернативой общественному транспорту.