Неделя моды пройдет в Иркутске и на Ольхоне

Летняя неделя моды «Байкальское отражение» пройдет 10-16 июня в городе Иркутске и на острове Ольхон. Для участия в Приангарье приедут более 100 начинающих и опытных дизайнеров в возрасте от восьми до 74 лет, сообщает в своих соцсетях организатор Люся Шалобод.

Программа мероприятия будет включать мастер-класс, экскурсии, фотопроекты. Также в рамках события состоится фестиваль «Ветромэн»: запланированы массовый запуск воздушных змеев, мастер-классы по созданию ветряных конструкций, ярмарка авторской продукции, показ ветряной моды и другие активности. Участники смогут завести полезные связи, повысить навыки и просто хорошо провести время.

Главное событие – гала-показ – пройдет 12 июня в «СибЭкспоХолле». Здесь будут представлены разнообразные коллекции.