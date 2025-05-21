Мошенники развели пожилую иркутянку на деньги и убедили стать своей сообщницей

81-летняя жительница Иркутска стала жертвой аферистов. Они не только развели ее на деньги, но и обманом убедили стать своей пособницей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

По данным правоохранителей, накануне на домашний телефон женщины поступил звонок якобы от мастера телефонной связи. Под предлогом ремонта аппаратуры он узнал персональные данные будущей жертвы. Затем с ней связался лжесотрудник военной прокуратуры и рассказал о мошенниках, заполучивших доступ к ее банковским счетам. Для сохранности денег он предложил перевести средства в налоговый орган для декларирования. Женщина перечислила 630 тысяч рублей.

«На этом обман не закончился. Аферисты попросили пожилую сибирячку помочь в «сохранении» денежных средств других пенсионеров – забирать деньги у лиц преклонного возраста и передавать курьерам», – пояснили в МВД.

После этого жертва обмана взяла у 85-летней жительницы микрорайона Синюшина гора в Иркутске 250 тысяч рублей, а у 89-летней ангарчанки – миллион рублей.

По факту инцидента организована проверка.