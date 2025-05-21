ЦБ России: инфляционные ожидания растут второй месяц подряд

Центральный банк России сообщил о росте инфляционных ожиданий среди россиян, которые увеличились с 13,1% в апреле до 13,4% в мае. Этот показатель растет второй месяц подряд.

Оценка наблюдаемой инфляции также снижается второй месяц подряд, составив в мае 15,5% (–0,4%). Такие данные приводятся в результатах опроса «инФОМ», проведенного по заказу Банка России.

Впервые с февраля увеличилась доля опрошенных, сообщивших об отсутствии сбережений — 62% в мае против 58% в апреле. Россияне без сбережений ожидают инфляцию на уровне 15% (+1,1%), тогда как россияне со сбережениями — на уровне 11,6% (–0,8%). Наблюдаемая инфляция у людей с накоплениями в мае снизилась до 16,8% (–0,6%), а у тех, кто без них — до 14% (–0,2%).

Согласно прогнозам ЦБ, годовая инфляция должна достичь пика в апреле—мае 2025 года, после чего начнет снижаться.

25 апреля Центробанк России в четвертый раз подряд сохранил ключевую ставку на рекордном уровне 21%, однако смягчил свой тон, исключив из пресс-релиза упоминание о возможном дальнейшем повышении ставок. Прогноз регулятора допускает колебания ставки в пределах 18,8–21,8% до конца года.