Старые бальзамические тополя заменяет на современные серебристые пирамидальные в Иркутске

Работы прошли на улице Горького. Об этом сообщили в мэрии.

В Иркутске началась замена старых бальзамических тополей на современные серебристые пирамидальные. Мэр города Руслан Болотов лично поучаствовал в высадке первых саженцев на улице Горького, где прежде росли деревья 1960-х годов посадки.

Старые тополя, по словам специалистов, стали источником проблем: они подвержены болезням, легко ломаются от ветра, а их корни повреждают тротуары и коммуникации. Новые сорта выбраны за устойчивость к засухам и морозам, компактную крону и минимальное количество пуха.

– Достаточно много тополей в Иркутске нуждается в замене из-за болезней и иных причин. План обновления в этом году достаточно масштабный, и работы уже начаты, – отметил мэр.

Тополя остаются приоритетными для озеленения города из-за быстрого роста, способности эффективно очищать воздух и создавать тень в жаркие дни. Параллельно в Иркутске продолжаются традиционные акции по высадке зелёных насаждений с участием горожан.