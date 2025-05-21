Иркутяне выбрали лучшие места для летнего отдыха

В тройку популярных вариантов также вошли поездки на дачу или в деревню. Данные приводит рекрутинговый сервис SuperJob.

Исследование показало, что большинство горожан мечтают о морском отдыхе (16%), тогда как 15% предпочитают провести отпуск дома.

В тройку популярных вариантов также вошли поездки на дачу или в деревню (10%). Российские направления, такие как Крым, Краснодарский край и Байкал, оказались более востребованными, чем зарубежные курорты. Только 3% респондентов выбрали отдых за границей, отдавая предпочтение Турции, Азии, Египту и Абхазии.

Женщины чаще мужчин голосовали за морской отдых (17% против 15%), тогда как мужчины чаще выбирали домашний отдых (17%) или путешествия по России (9%). Некоторые участники опроса предложили необычные варианты, включая походы в горы (2%) и отдых вдали от людей (1%).

5% опрошенных, преимущественно безработные, советуют не брать отпуск летом, чтобы сэкономить дни. Исследование также показало, что работающие жители Иркутска чаще мечтают о горных походах, чем те, у кого нет работы.