Подстанцию «Анисимово» в поселке Маркова Иркутского района сдадут на год раньше

Иркутская электросетевая компания (ИЭСК) уже завезла на стройплощадку подстанции «Анисимово» в Иркутском районе более 200 тонн железобетонных и металлоконструкций. Одновременно с этим энергетики строят воздушную линию длиной 2,4 км, которая даст техническую возможность подключать к сетям новые объекты.

На территорию будущей подстанции, строительство которой ИЭСК планирует завершить в рекордные сроки – до конца 2025 года, уже завезены железобетонные и готовые конструкции для предстоящего строительства, идут земельные работы для заливки фундамента. Помимо 2,4 километров воздушной линии 35 кВ от подстанции подрядчики возведут комплекс распределительных сетей, который обеспечит электроэнергией активно застраивающийся район. В строительство нового энергообъекта компания инвестирует 800 млн рублей.

Подстанция «Анисимово» с заявленной мощностью в 80 МВт – важнейший объект для энергосистемы Иркутского района.

Она разгрузит «Пивзавод» и «Марково», а также опосредованно – подстанцию «Светлая» в Шелеховском районе. Эти объекты и сейчас работают на пределе, а зимой нагрузка на них близка или превышает 100%. Это стало причиной отставания по срокам подключения к сетям местных жителей. ИЭСК реконструирует и другие подстанции на энергодефицитных территориях – более мощные трансформаторы устанавливают в Хомутово, Урике, Столбово, Баклашах и других населенных пунктах.

Всего в рамках заключенного с правительством Иркутской области регуляторного соглашения ИЭСК проведет реконструкцию более 30 объектов класса напряжения свыше 35 кВ. Напомним, в декабре 2024 года ИЭСК ввела в эксплуатацию подстанцию «Садоводство». Новый объект мощностью 20 мегаватт уже обеспечивает качественное энергоснабжение десятков СНТ недалеко от заимки Глазуново на Александровском тракте.