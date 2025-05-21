Россельхозбанк рассказал молодежи о перспективах трудоустройства на ярмарке вакансий в Иркутске

Мероприятие, организованное кадровым центром региона, привлекло более 70 учащихся, которые получили предложения о работе в различных сферах.

Россельхозбанк представил участникам возможности для прохождения учебной и преддипломной практики, а также рассказал о вакансиях для молодых специалистов. Молодежь интересовалась уровнем зарплаты, социальными гарантиями и карьерными перспективами. По результатам экспресс-собеседования, восемь человек получили предложения о работе, а семеро – о прохождении практики.

Также участникам рассказали о платформе «Я в Агро» от РСХБ. Она помогает школьникам и их родителям с профориентацией, студентам высших учебных заведений и агроколледжей – с поиском программ повышения квалификации и выбором места работы или стажировки. На платформе представлено более 30 тысяч вакансий в сфере сельского хозяйства по всей России, из них более 300 – от работодателей Иркутской области.

«Формат ярмарки вакансий – это эффективный способ помочь молодежи найти работу, а работодателям – подобрать сотрудников. Это площадка, где мы можем привлечь талантливых студентов и развивать их в Россельхозбанке», – отметила начальник службы по работе с персоналом Россельхозбанка Валентина Лобкова.