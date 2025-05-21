Конфликт в Украине: Трамп предлагает самостоятельное решение без санкций

The New York Times сообщает, что после разговора с Путиным Трамп заявил Зеленскому о необходимости самостоятельного решения конфликта между Россией и Украиной. В беседе с Зеленским и европейскими лидерами президент США Дональд Трамп отказался от своих прежних угроз по поводу санкционного давления на Россию, подчеркнув, что Москва и Киев должны самостоятельно найти выход из военного конфликта, сообщает РБК.

Разговор состоялся после телефонного звонка Трампа российскому президенту Владимиру Путину 19 мая, как уточняет издание.

По словам источников, Трамп отказался от намерений присоединиться к европейским странам в вопросе усиления давления на Россию, включая ужесточение санкций. Европейские чиновники считают, что не стоит ожидать от Вашингтона введения новых финансовых ограничений против Москвы в ближайшее время. Такой подход, если Трамп не изменит свою позицию, может свидетельствовать о прекращении американского давления и возможном расколе внутри НАТО, пишет NYT.