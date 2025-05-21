Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что президент США Дональд Трамп занимается урегулированием конфликта на Украине, руководствуясь исключительно интересами Соединенных Штатов. В эфире радио Sputnik она подчеркнула, что американский лидер открыто обозначил эту цель как часть своей политической программы.

Захарова отметила, что Трамп действует в соответствии с предвыборными обещаниями и задачами своей политической карьеры. По ее словам, утверждения о его поддержке России или работе в ее интересах не имеют под собой оснований.

Дипломат обратила внимание на известный лозунг Трампа «Сделаем Америку снова великой», который он последовательно продвигает на протяжении многих лет, что подтверждает его исключительную ориентацию на американские интересы.

20 мая Захарова сообщила, что Россия предложит Украине работать над меморандумом о будущем мирном договоре. Основой меморандума должно стать понимание необходимости устранения первопричин для решения конфликта. Документ будет включать принципы урегулирования конфликта, сроки заключения мирного соглашения и возможность прекращения огня при соблюдении условий обеими сторонами.

19 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна будет ждать российской версии документа и допустил его подписание.