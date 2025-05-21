Wildberries запускает круглосуточную доставку фермерских продуктов

Маркетплейс Wildberries начал тестовое внедрение круглосуточной доставки органических продуктов и фермерской еды от онлайн-платформы EcoMarket.ru. Как сообщает газета «Ведомостям» со ссылкой на пресс-службу компании, новая услуга доступна жителям отдельных районов Москвы и Московской области, и заказы оформляются через сайт и приложение Wildberries. Доставка работает круглосуточно.

Партнерство реализуется по модели «витрина экспресс», где Wildberries выступает в роли онлайн-витрины, а хранение, сборка и логистика осуществляются EcoMarket.ru. Среднее время доставки составляет один час в Москве и два часа в Подмосковье.

На первом этапе тестирования участвует сервис фермерских продуктов SeasonMarket – проект EcoMarket.ru. В дальнейшем на витрине Wildberries будет представлен весь ассортимент партнера, включая свежие овощи, мясную продукцию, косметику, товары для дома и дачи. Сейчас пользователям доступно около 1500 позиций, но их число планируется расширить до 23 000, включая весовую продукцию.