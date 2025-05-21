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Штрафы для перевозчиков за срывы рейсов и неисправный транспорт ввели в Иркутской области

Инициативу утвердило Заксобрание региона.

Законодательное собрание Иркутской области утвердило закон о штрафах для автотранспортных компаний за нарушения пассажирских перевозок. Инициатива губернатора Игоря Кобзева вводит штрафы до 50 тыс. рублей за невыход на линию и до 15 тыс. рублей за неисправное оборудование в автобусах.

Перевозчики теперь обязаны соблюдать расписание, включая поздние рейсы, оснащать транспорт системами навигации для онлайн-отслеживания и заранее уведомлять об изменении тарифов. Закон также требует наличия устройств для безналичной оплаты и оборудования для маломобильных пассажиров.

«Это ответ на жалобы жителей, особенно из отдаленных населенных пунктов», – отметил губернатор.

По словам министра транспорта Максима Лобанова, поправки впервые за 16 лет позволят реально улучшить качество перевозок в регионе.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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