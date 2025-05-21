Рынок дропперских карт резко сократился

Причиной могли стать новые ограничения ЦБ. Об этом пишет газета «Известия».

Предложения о продаже «дропперских комплектов» (подставных банковских счетов) практически исчезли с черного рынка после введения новых ограничений ЦБ. Как сообщают эксперты по кибербезопасности, с 15 мая действуют лимиты на переводы свыше 100 тыс. рублей для клиентов, попавших в базу дропперов регулятора.

Однако мошенники продолжают использовать ранее купленные счета и переходят на другие схемы – обналичивание через «курьеров» и криптовалютные переводы. Эксперты предупреждают, что текущее снижение активности дропперов временное – уже через месяц предложение может восстановиться, но по более высоким ценам.

ЦБ планирует ужесточить контроль, в том числе ограничив срок действия карт для иностранцев и количество карт у одного владельца. В Госдуму внесен законопроект об уголовной ответственности за предоставление подставных счетов.