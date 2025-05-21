Каких схем ждать от мошенников к ЕГЭ 2025 года?

Основа махинаций прежняя – фишинговые сайты и фейковые объявления. Об этом пишет газета «Известия».

С приближением периода ЕГЭ мошенники начали активно использовать уязвимость школьников и их родителей, предлагая «гарантированные» способы сдачи экзаменов. Как отмечают эксперты по кибербезопасности, аферисты используют фишинговые сайты, фейковые объявления и даже технологии дипфейков для обмана.

В 2025 году ожидаются новые схемы: звонки от имени школ с требованием «подтвердить личность», фейковые рекламные кампании о поступлении без ЕГЭ и вредоносные файлы в чатах с учителями. Цены на мошеннические услуги варьируются от 1 до 30 тысяч рублей, при этом реальных ответов злоумышленники не предоставляют.

Эксперты предупреждают: утечка материалов ЕГЭ до экзамена невозможна, а использование незаконных методов может привести не только к потере денег, но и к аннулированию результатов. Для защиты рекомендуется проверять источники информации, не переходить по подозрительным ссылкам и использовать только официальные образовательные порталы.