Троих иркутян уличили в попытке мошеннического захвата дома и участков на 14 млн рублей

В Иркутске осудят троих местных жителей. Их обвиняют в мошенническом захвате недвижимости на общую сумму более 14 млн рублей, сообщает Генпрокуратура РФ.

По версии следствия, в 2024 году один из соучастников решил завладеть домом и двумя земельными участками, расположенными на 19-м км Байкальского тракта. Для этого мужчина привлек знакомого, предоставившего свой паспорт, и подыскал женщину, согласившуюся выступить в роли подставного владельца недвижимости.

После обвиняемый подделал паспорт своей сообщницы, заменив фотографию и внеся данные реального собственника имущества. Используя поддельный документ, женщина получила выписки из ЕГРН и оформила на организатора преступления нотариальную доверенность с правом продажи объектов недвижимости. При заключении предварительного договора купли-продажи и получении задатка мужчина был задержан полицейскими.

В настоящее время дело передано в суд для рассмотрения по существу.