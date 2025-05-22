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Избран новый ректор Байкальского государственного университета

В Иркутске избрали нового ректора Байкальского государственного университета. Им стал Олег Грибунов, рассказал губернатор Игорь Кобзев.

«В 2017 году Олег Павлович стал доктором юридических наук, спустя 2 года ему присвоено учёное звание профессор. 4 года назад Олег Павлович стал проректором по научной работе Байкальского государственного университета. С сентября прошлого года он был исполняющим обязанности ректора. В том же году был награжден Благодарностью Минобрнауки России», – отметил глава региона.

Олег Грибунов родился в Куйтуне. Высшее образование получил в Восточно-Сибирском институте МВД России, который окончил с отличием. Занимал должности преподавателя, заместителя начальника кафедры государственно-правовых дисциплин в том же вузе, который окончил. После окончания адъюнктуры Санкт-Петербургского университета МВД России защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических наук.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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