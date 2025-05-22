ИГУ вошел в топ лучших вузов России, улучшив свою позицию

Иркутский государственный университет вошел в список 50 лучших вузов России, предоставляющих возможность обучения по направлению «Государственное и муниципальное управление», по версии RAEX. Образовательное учреждение улучшило свои позиции, поднявшись в сравнении с прошлым годом с 30-го до 26-го места, сообщает пресс-служба ИГУ.

При составлении рейтинга оценивались три миссии университета – образовательная, научная, общественная. Аналитики отвечали на вопрос: какие университеты обеспечивают наилучшую образовательную и научную подготовку студентов в конкретной предметной области с учетом вклада вуза в социальное развитие? В основе – объективные показатели: результаты опросов экспертов отсутствуют.

При составлении предметных рейтингов анализируются статистические данные Минобрнауки России, провайдеров библиометрических данных Clarivate Analytics и Scopus, организаторов студенческих состязаний «Я – профессионал», системы мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа «СКАН-Интерфакс», агрегаторов онлайн-курсов, данные Informer Technologies о посещаемости сайтов, а также данные социальных сетей.