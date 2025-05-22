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Иркутяне смогут напрямую летать на Камчатку

Возобновлены рейсы из Иркутска в Петропавловск-Камчатский. Их будет выполнять авиакомпания S7 Airlines. Подробности сообщает пресс-служба авиаузла Камчатского края.

Вылеты из Иркутска будут осуществляться по вторникам в 23:50, прибытие на полуостров запланировано на 8:35 в среду, обратный вылет из аэропорта Елизово – в 9:50, прибытие в Иркутск – в 11:05, время местное.

Продолжительность перелета составит 4 часа 45 минут на направлении Иркутск – Петропавловск-Камчатский и 5 часов 15 минут в обратную сторону. Возить пассажиров будут на Boeing-737-800W.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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